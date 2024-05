Miguel Albuquerque. "Estamos disponíveis para dialogar"

O presidente do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, confirma a vitória no arquipélago, critica toda a esquerda e diz-se disponível para negociar e ter um Governo mais estável.

“Os resultados são fáceis. O PSD é o partido escolhido para governar, estamos disponíveis para governo de estabilidade e que aprove programa de governo e orçamento. Estamos disponíveis para dialogar com partidos”, referiu.

O líder madeirense reforçou:

“Estamos disponíveis para governo de estabilidade e aprove programa e orçamento e disponíveis para dialogar com partidos, não temos a arrogância do poder”

No discurso de vitória, Albuquerque reforçou que o PSD “ganhou de forma clara e inequívoca” e teve “mais de 20 mil votos e mais oito mandatos. A esquerda copiosamente derrotada e o BE e PCP deixaram de fazer parte do Parlamento”.

O PSD venceu em 45 das 54 freguesias do arquipélago.