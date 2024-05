Eleições na Madeira. Ventura rejeita "acordo de governação com Miguel Albuquerque"

O líder do Chega, André Ventura, rejeita um eventual "acordo de governação com Miguel Albuquerque" na Madeira, após a vitória do PSD nas eleições deste domingo, sem maioria absoluta.

"Não há nenhuma possibilidade de acordo de governação com Miguel Albuquerque. Miguel Albuquerque não tem condições políticas para se manter à frente do governo regional da Madeira", declarou André Ventura, num rescaldo da noite eleitoral.

A vitória do PSD na Madeira "não era o resultado que pretendíamos, nem pelo qual lutámos", sublinhou.

André Ventura destaca que o Chega cresceu na Madeira e manteve os deputados.

O líder do Chega também assinala o "afastamento da extrema-esquerda do parlamento regional: BE e CDU".

"Segundo destaque, a centralidade que o Chega atinge na Madeira. Nenhuma maioria se constituirá à direita sem o Chega", afirmou André Ventura.

