Programa de Emergência na Saúde apresentado em junho, anuncia Montenegro

O Programa de Emergência para o setor da Saúde vai ser apresentado a 2 de junho, revelou esta terça-feira o novo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O chefe do XXIV Governo Constitucional falava na cerimónia de tomada de posse, que decorreu no Palácio da Ajuda.

"Na área da saúde, o Governo não deixará de implementar uma reforma estrutural que fortaleça e preserve o SNS como a base do sistema, mas que aproveite a capacidade instalada nos setores social e privado, sem complexos ideológicos inúteis e com uma única preocupação: o cidadão", declarou Luís Montenegro.



As palavras do primeiro-ministro foram escutadas pela nova ministra da Saúde. Ana Paula Martins disse aos jornalistas, no final da tomada de posse, que "estamos preparados e temos um plano", que foi "estudado e analisado e que vai ser apresentado e implementado".

Sobre o Programa de Emergência para o SNS, a nova ministra não avançou detalhes. Referiu apenas que serão apresentadas "medidas concretas", algumas já estão inscritas no programa eleitoral da AD, nomeadamente "mais acesso" aos cuidados de saúde.

"É um dia em que vamos iniciar o nosso trajeto e a nossa missão, e quero dar uma palavra de confiança a todos os portugueses", declarou a nova ministra da Saúde, Ana Paula Martins.