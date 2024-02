IL tocou bombo nas ruas de Lisboa sem medo de ativistas

Ao sétimo dia o homem descansa, ao quarto dia de campanha a Iniciativa Liberal (IL) aumenta a comitiva e faz barulho nas ruas de Lisboa. "Eu gosto muito de bombos, bombos e era esse contacto, a festa e alegria com as pessoas [que queria]", diz Rui Rocha.

O líder da IL sublinha ainda assim que os tempos de campanha calmos, como os últimos três dias, "fazem parte". Acompanhado por três dos quatro deputados eleitos pelo círculo de Lisboa, em 2022 - João Cotrim Figueiredo, Bernardo Blanco, Rodrigo Saraiva (só faltou Carla Castro, que abandonou o partido) - Rui Rocha desceu do Campo Pequeno ao Marquês de Pombal de sorriso no rosto e com um passo mais acelerado do que o toque dos bombos. Liderava dezenas de bandeiras azuis da Iniciativa Liberal, mas conteve-se no contacto com quem se cruzava nas ruas.

Uma das primeiras paragens foi o restaurante "O Moisés", onde é já um cliente habitual. O à vontade fez com que se colocasse do lado de dentro do balcão e dissesse que é neste restaurante que se come "o melhor bitoque", cumprimentou mais pessoas na sala e seguiu por entre as bandeiras.

Junto à praça Duque do Saldanha tinha mais apoiantes do partido à espera. Apoiantes especializados na medida da Iniciativa Liberal sobre IRS, como a proposta de uma taxa única de 15% deste imposto.

Na mão de um desses liberais estava um "tablet" com um simulador de IRS que comparava quanto é que se poderia ganhar com a medida da IL e perder com a medida do PS. Para exemplificar apareceu Martim Vidigal, um jovem consultor de 23 anos que se aproximou de Rui Rocha. A simulação foi feita com um salário de 1.600 euros, o valor escolhido pelo jovem Martim Vidigal. "O imposto que pago com o PS são 237 euros e o imposto que pago com a IL são 127 euros", disse a olhar para o "tablet". Rui Rocha sublinhou que "são 100 euros de diferença", entre as duas propostas de PS e IL.