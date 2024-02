Pedro Nuno Santos apresenta programa e critica "Portugal sombrio" da direita

Veja também:

O secretário-geral do Partido Socialista (PS) apresentou este domingo o programa eleitoral às legislativas de 10 de março. Pedro Nuno Santos acusa a direita de pintar um "Portugal sombrio" e "dividido" e defende um país "no topo", com melhores condições de vida.

Na cerimónia realizada no Teatro Thalia, em Lisboa, Pedro Nuno Santos admitiu que o Governo do PS não fez tudo bem nos últimos oito anos, mas tem orgulho no caminho percorrido e rejeita cenários "sombrios" sobre Portugal.



"Mudança significa avançar. Mudar não é destruir. Tenho orgulho no legado, vou defendê-lo até ao fim, mas queremos apontar ao futuro", declarou.

Pedro Nuno Santos defende que Portugal precisa de ideias, mas também "de as concretizar, de ação", para concretizar os sonhos.

"Queremos Portugal no topo, já não queremos na média, queremos Portugal lá em cima", afirmou o líder socialista e candidato a primeiro-ministro, que começou a sua intervenção com uma piada sobre o silêncio do adversário social-democrata, Luís Montenegro, durante o debate da última noite, na RTP, quando foi questionado se viabilizada um governo minoritário do PS.



O líder socialista não quer um "Portugal dividido, com ódio contra os outros" e "sombrio": "Esse é o projeto da direita inteira com várias tonalidades. Quero um Portugal com luz", atirou.