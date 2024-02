Gonçalo da Câmara Pereira convidado para debates? "Não fui, mas nem me preocupo"

Veja também:

O líder do Partido Popular Monárquico (PPM), Gonçalo da Câmara Pereira, diz à Renascença que não foi convidado a representar o presidente do PSD, Luís Montenegro, em qualquer debate televisivo.

O PPM é um dos partidos que integra a coligação Aliança Democrática (AD) às eleições legislativas de 10 de março, juntamente com o PSD e o CDS-PP.

Gonçalo da Câmara Pereira assume que a ideia de substituir Luís Montenegro por Nuno Melo em debates televisivos não o choca. Perante a contestação das TVs, da CDU e do Livre, o líder do PSD acabou por desistir da ideia e vai estar nos frente-a-frente com Paulo Raimundo e Rui Tavares.

A decisão já foi confirmada pelo líder centrista, mas há ainda dúvidas por esclarecer: Como surgiu a ideia? Terá constado da negociação política que permitiu a constituição da Aliança Democrática (AD)?



Contactado pela Renascença, Nuno Melo remeteu esclarecimentos para mais tarde. Gonçalo da Câmara Pereira, que tem estado desaparecido dos holofotes mediáticos, garante à Renascença que não se sente marginalizado nesta coligação: "O PPM há de ter o seu espaço e o seu tempo para aparecer".

Afinal, não se confirma a substituição, mas ficou chocado quando soube que Nuno Melo iria representar Luís Montenegro em dois debates televisivos?

Não fiquei chocado. Acho que é o líder da coligação que tem essa função... de fazer os debates ou nomear alguém para fazer debates.

Chegou a ser sondado para algum?



Não, não fui. Não fui, mas também nem me preocupo.