Televisões rejeitam troca de Montenegro por Nuno Melo nos debates

A RTP, a TVI e a SIC mostraram-se esta quarta-feira surpreendidas com a intenção da Aliança Democrática (AD) substituir Luís Montenegro (PSD) por Nuno Melo (CDS) nos debates televisivos e garantem que modelo proposto se mantém "nos exatos termos".

Foi com "alguma surpresa que as televisões tomaram nota da decisão da direção de campanha da AD. Não pomos em causa as motivações da AD nem as qualidades do líder do CDS. Mas não podemos colocar em risco todo este processo", lê-se numa nota conjunta.

Assim, o modelo proposto pelas televisões para os debates entre os candidatos a primeiro-ministro vai manter-se "nos exatos termos" em que foi colocado, o que a RTP, a TVI e a SIC esperam que "todos compreendam e valorizem".

O PCP acusou hoje o líder do PSD, Luís Montenegro, de querer "fugir ao debate" com Paulo Raimundo, agendado para este sábado na RTP-1, pretendendo enviar o presidente do CDS, Nuno Melo, em sua representação.

Contactado pela Lusa, o diretor de campanha da AD, Pedro Esteves, refere numa declaração escrita que "a Aliança Democrática e o seu líder não têm medo de debater com ninguém".

"Por isso, não recusaram nenhum dos debates propostos. Nem na televisão nem na rádio", acrescenta, numa alusão à recusa do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, de um segundo frente a frente com Luís Montenegro nas rádios, além do debate televisivo já marcado para dia 19.