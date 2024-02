Antigo provedor de Justiça espantado com “dilatação de prazos de forma infinitamente elástica"

António Costa anunciou a demissão há precisamente três meses, na sequência de um comunicado da Procuradoria-Geral da República sobre a Operação Influencer, a confirmar a existência de suspeitas a envolver o nome do primeiro-ministro. Desde aí, muito pouco se soube, a não ser – por via de uma suposta fuga de informação - que António Costa é, alegadamente, suspeito de prevaricação.



Consultado pela Renascença, o penalista José Faria Costa - antigo provedor de Justiça - declara-se “verdadeiramente espantado com a dilatação de prazos para além do razoável” e "de uma forma infinitamente elástica".

Faria Costa recusa analisar o caso concreto, mas - em abstrato - considera que já deveria existir informação processual.

O primeiro-ministro está sob suspeita há 3 meses. António Costa demitiu-se, aliás, depois de a PGR confirmar a existência de suspeitas a envolver o seu nome. Porque é que quase cem dias passados, continuamos a não saber quase nada sobre este caso?

Não vou responder relativamente a nenhuma situação concreta e, muito menos, em relação à pessoa do senhor primeiro-ministro. Aquilo que vou dizer é aquilo que eu, enquanto penalista, verdadeiramente me espanto: que, num Estado de direito democrático, se consiga dilatar prazos para além do razoável. Ora, não podemos pensar que a razoabilidade se estende ao infinito. E é justamente com isso que eu verdadeiramente me espanto. Como é que se pode entender que a razoabilidade se possa estender de uma forma elástica? Infinitamente elástica.

Ou seja, passados três meses da Procuradoria-Geral da República confirmar a existência de suspeitas sobre uma determinada pessoa que, por acaso, é o primeiro-ministro, estranha que nada se saiba.

Não ponhamos os três meses. Independentemente da personalidade, independentemente do estatuto que tenhamos em consideração, de estarmos a falar do senhor primeiro-ministro... Independentemente de tudo isso, qualquer cidadão é igual perante a lei.

Ou seja, qualquer cidadão nessas circunstâncias já deveria ter mais informações sobre o processo?

Obviamente, obviamente... Saber aquilo que a lei determina relativamente a quem é levantada uma suspeita criminal.