Costa diz que governo nos Açores foi "fiasco" e "barafunda" que PSD quer implementar a nível nacional

O primeiro-ministro demissionário considera que o “Presidente fez uma avaliação errada do que se passou” e refere que “houve um empate” na reunião do Conselho de Estado, que analisou a crise política.

"As minhas convicções não mudam de acordo com as circunstâncias", sublinhou.

"Devo ser um dos maiores defensores da autonomia do Ministério Público. Não estou arrependido de não aceitar a proposta de revisão de Rui Rio", disse o primeiro-ministro demissionário, que está a ser investigado no âmbito da Operação Influencer.

Nesta entrevista, o primeiro-ministro garante que não se arrepende de ter rejeitado uma proposta do antigo líder do PSD Rui Rio para reformar a Justiça.

"Quando vejo líder do PSD falar do futuro, só vejo palavras do passado e pessoas do passado", apontou, também, referindo-se à presença de Cavaco Silva no último congresso dos sociais-democratas.

António Costa diz que “a última coisa que as pessoas pensam e desejam é ir para eleições” e “devia-se ter evitado a crise política”.

Sobre a Operação Influencer, o primeiro-ministro não quis comentar detalhes, contudo admite estar "magoado, mas conformado" com a investigação e espera que o caso seja esclarecido com "diligência".

António Costa também diz-se estar de "consciência tranquila" com a decisão que tomou depois de se demitir.

"Para a proteção da dignidade do cargo que exerço, exigia a minha demissão. tenho consciência tranquila com tudo o que fiz. Tinha que avaliar em função das circunstâncias. Sem o parágrafo, teria aguardado pela avaliação do juiz de instrução, Uma semana depois, considerou que a maioria das suspeitas não eram indiciadas. No momento em que o comunicado saiu, não tinha a menor das dúvidas. Falei com a minha mulher, que sempre gosto de ouvir nestes momentos. É sempre uma voz de serenidade", descreveu,

Sobre João Galamba, o primeiro-ministro apenas disse que foi "um excelente secretário de Estado da Energia e estava a exercer uma excelente função enquanto ministro das Infraestruturas".

Já sobre as eleições no PS, para a escolha do seu sucessor enquanto secretário-geral, António Costa diz não ter qualquer favorito, entre Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro, e espera que todos os socialistas estejam "juntos do novo líder".

Questionado se havia problema em Carlos César, presidente do PS, apoiar publicamente o candidato Pedro Nuno Santos, António Costa considerou que o socialista "fez bem, se é o que lhe ditou a consciência".

Já sobre posições dos candidatos que divergem de António Costa, o primeiro-ministro desvaloriza, referindo que é "um ciclo político que se encerra no PS".

Neste momento o que é que é normal? É normal que o PS faça um balanço e nada me incomoda que o PS eleja um líder que faça coisas diversas daquelas que eu fiz", explica.