Chega aceita compromisso com PSD se subida de pensões for para todos

O Chega saúda a proposta de aumento do Complemento Solidário para idosos feita pelo PSD, mas André Ventura quer uma subida de pensões para todos os pensionistas e não só para 170 mil.

Líder do PSD encerra congresso do partido com mira(...)

Congresso do PSD

Para o líder do Chega “temos que tentar perceber aqui se estamos de acordo em criar efetivamente um compromisso à direita que, provavelmente, será a maioria nesta assembleia, para que, em 4 anos, haja efetivamente uma pensão mínima e não só para os que recebem o complemento de solidariedade para idosos, mas para todos”.

Em conferência de imprensa nesta segunda-feira, no parlamento, o líder do partido manifestou estar perplexo com a proposta feita por Luis Montenegro no congresso deste fim de semana, tendo em conta que os social-democratas chumbaram uma proposta do Chega há um ano.

André Ventura junta-se, assim, aos restantes políticos que já vieram criticar as promessas do líder do PSD.

"Recordo-me que o PPD/PSD, quando estava no Governo, queria cortar as pensões em 600 milhões (...). Os portugueses, felizmente, têm boa memória", disse José Luís Carneiro, candidato à liderança do PS..