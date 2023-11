Moedas vai voltar a tentar aprovar isenção do IMT para jovens no Orçamento

O orçamento da Câmara Municipal de Lisboa (CML) para 2024 vai ser semelhante ao de 2023, mesmo que no próximo ano não haja um evento da dimensão da Jornada Mundial da Juventude.O documento pretende investir nas áreas da habitação, saúde e apoios sociais "onde o Estado socialista tem falhado", segundo diz à Renascença fonte do executivo liderado por Moedas.

O executivo da CML quer inscrever no orçamento um serviço médico local em três zonas da cidade, com consultas e serviço de enfermagem gratuito que englobe todos os lisboetas e não apenas os mais velhos, como se fez até agora com o plano saúde +65.

Mais uma vez, Moedas opta por aumentar a devolução de IRS aos munícipes, subindo para 4,5%. XSerão devolvidos 57 milhões de euros em 2024. No ano seguinte, pretende-se chegar ao limite de 5%. A medida tem gerado choque com a oposição, que acusa esta política de estar focada em beneficiar as pessoas com mais rendimentos.

Mobilidade: mais Giras e parques dissuasores

Na área da mobilidade, a Câmara de Lisboa quer antecipar uma promessa eleitoral e garantir, em 2024, que a Gira (sistema de partilha de bicicletas) está presente em todas as freguesias. A meta é ter 900 bicicletas elétricas disponíveis, distribuídas por 36 estações na cidade. Marvila é uma das freguesias em défice.