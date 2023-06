Consumo de droga junto ao antigo Casal Ventoso. "Nunca vi uma situação como a de agora"

O presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, Davide Amado, afirma que a situação do consumo de drogas na zona da Avenida de Ceuta, em Lisboa, junto à zona do antigo Casal Ventoso, está a atingir proporções que não têm paralelo nos últimos anos. É visível para todos que ali passam a qualquer hora do dia.

“Nunca vi uma situação como vejo agora, nunca vi”, garante à Renascença o autarca socialista.

Davide Amado descreve que por toda a Avenida de Ceuta, “há dezenas de pessoas a consumirem a céu aberto”. É uma situação diária, que acontece a “qualquer hora”.

“Está à vista de todos que isto está pior”, relata o presidente que está a frente da junta desde 2013.

O mesmo considera que este é um “problema grave”. “Andamos há cerca de um ano alertar as várias entidades públicas e não públicas que tratam desta matéria porque parece nos que tem que haver aqui uma ação efetiva e coordenada de várias entidades para amenizar a situação”, refere.