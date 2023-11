Rui Rocha. PM "não tem condições para continuar a exercer funções"

"Não podemos ter um primeiro-ministro em funções com pessoas do seu círculo íntimo detidas ou arguidas. Não podemos ter um país envolvido em podridão e nepotismo". Quem o diz é Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, que reagiu esta terça-feira às buscas em São Bento.

O líder da IL fez um "apelo ao Presidente da República", pois entende que "as instituições democráticas e políticas têm de funcionar" e diz não saber "qual o critério e padrão ético" de António Costa.

Rui Rocha acredita que António Costa "não tem condições para continuar a exercer funções".

"Pelo menos três pessoas do círculo íntimo do primeiro-ministro foram detidas no âmbito de um processo que investiga suspeitas graves de corrupção", salienta.

[notícia atualizada às 11h16 de 7 de novembro de 2023]