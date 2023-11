"Insustentável". Frente Cívica defende demissão de Costa, "se se confirmarem suspeitas"

António Costa poderá não ter condições para se manter como primeiro-ministro, caso se confirmem as suspeitas da prática de crime por parte de elementos do Governo no negócio da exploração de lítio em Trás-os-Montes.

A posição é expressa na Renascença pelo vice-presidente da Frente Cívica: “se se confirmarem suspeitas desta gravidade e detenções relacionadas diretamente com a prática de crimes de duas pessoas próximas do Primeiro-Ministro, que à partida só se envolveriam neste negócio por instruções do Primeiro-Ministro, fica insustentável para António Costa permanecer em funções”, defende João Paulo Batalha.

Esta terça-feira, o Ministério Público está a realizar buscas relacionadas com um processo que envolve o ministro das Infraestruturas, João Galamba, o ex-ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, e o empresário Diogo Lacerda Machado. A informação está a ser avançada pela SIC.

Segundo o jornal "Público", a PSP está a realizar buscas em diversos ministérios e na residência oficial do primeiro-ministro, no Palácio de São Bento e há pelo menos cinco detidos.

Ainda de acordo com o jornal, entre os detidos estão o chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, bem como Lacerda Machado, empresário e consultor de António Costa, e o presidente da Câmara de Sines, o socialista Nuno Mascarenhas.

A operação deve-se a uma investigação sobre os negócios do lítio e hidrogénio.

As buscas já foram confirmadas, no entretanto, pelo Ministério do Ambiente.

António Costa, que estaria a caminho do Porto para participar no Tomorrow Summit, está neste momento em Belém para falar com Marcelo Rebelo de Sousa.

Contactada pela Renascença, a Polícia Judiciária assegura que não está envolvida na operação.

[em atualização]