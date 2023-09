Mais Habitação. Marcelo só terá última palavra "se o Governo quiser", diz constitucionalista

Marcelo Rebelo de Sousa só terá uma última palavra sobre o programa "Mais Habitação" "se o Governo quiser", afirma o constitucionalista Reis Novais, em entrevista à Renascença.

"O Presidente da República arrisca-se a que o Governo apresente a regulamentação através da Assembleia, e nada pode fazer", defende Reis Novais.

O programa "Mais Habitação" foi aprovado esta quinta-feira no Parlamento, sem alterações, após o veto do chefe de Estado.

Ao dizer que "este não é um caso encerrado", Marcelo Rebelo de Sousa parece ter esquecido que, "quando há uma maioria absoluta no Parlamento, a relação de forças no domínio do processo legislativo muda substancialmente a favor da maioria que apoia o Governo", sublinha Reis Novais, em entrevista à Renascença.

O constitucionalista lembra que, se o Governo quiser, o Presidente já nada poderá fazer para impedir a entrada em vigor do pacote "Mais Habitação".

Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa "arrisca-se a receber regulamentação sob a forma de uma proposta de lei, aprovada pelo Parlamento". Nesse caso, a última palavra será dos deputados e já não do chefe de Estado.

É obrigatório que a regulamentação a definir para o pacote “Mais Habitação” passe pelo crivo do Presidente da República ou o Governo pode escapar a isso?

Quando o Presidente da República fez essa afirmação estava, no fundo, a querer dizer que, apesar da Assembleia ultrapassar agora o seu veto, a última palavra continuaria a ser dele. E continuaria a ser dele, porque, a seguir, o Governo teria que regulamentar esta legislação e, nessa altura, quando lhe chegassem a esses regulamentos para assinar, então, o Presidente da República teria a última palavra sobre estas questões.

Em todo o caso, o Presidente da República esquece que, quando há uma maioria absoluta no Parlamento, a relação de forças no domínio do processo legislativo muda substancialmente. E muda substancialmente a favor da maioria que apoia o Governo. Portanto, neste caso, como em qualquer caso, se o Governo quiser garantir que a legislação ou a regulamentação entra em vigor, independentemente da vontade do Presidente, tem a possibilidade de o fazer.