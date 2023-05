Ex-adjunto de Galamba entrega telemóvel ao Parlamento

O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, que foi exonerado em choque com João Galamba, disse aos deputados que foi apagada informação do seu telemóvel do serviço, após uma intervenção pedida pela chefe de gabinete.

Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro João Galamba, concordou em deixar o telemóvel de serviço à guarda do Parlamento, para que o dispositivo seja entregue à Polícia Judiciária para tentar recuperar mensagens que foram apagadas.

Questionado pelo deputado André Ventura, do Chega, o ex-adjunto de João Galamba diz que consentiu a intervenção no seu telemóvel de serviço e que tal resultou num "apagão" de documentos e conversas no WhatsApp.

“Naquela manhã de 6 de abril, dia seguinte a eu ter enviado o comprovativo ao Dr. João Galamba de que o próprio tinha dado autorização e aprovado a participação da CEO da TAP na reunião do dia 17 de janeiro. A Sra. chefe de gabinete pede-me para procurar todas as comunicações com a engenheira Christine. Eu falava com a engenheira Christine maioritariamente por telefone ou por mensagens de WhatsApp, que tinha esse mecanismo de se apagarem todas as semanas automaticamente. Nesse momento, a Dra. Eugénia Correia insiste para eu procurar mais informação e pede a um técnico de informática do gabinete para se tentarem recuperar essas mensagens", relatou Frederico Pinheiro.