🔴 Em direto. Ex-adjunto de Galamba diz que foi "ameaçado pelo SIS" e injuriado por Costa

“Fui adjunto em três governos de António Costa. Do primeiro ao último dia cumpri sempre as minhas funções de forma empenhada e leal ”, afirmou Frederico Pinheiro na sua declaração inicial.

Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, garante que cumpriu sempre as suas funções de forma "leal", não omitiu informação, diz que foi "ameaçado pelo SIS" e difamado e "injuriado" pelo primeiro-ministro, António Costa, e por João Galamba.

Disse ainda que tirou sempre "notas em reuniões com entidades externas" e garante que nunca pretendeu omitir à CPI da TAP as notas da reunião de 17 de janeiro, e que o manifestou ao gabinete de João Galamba.

Foi João Galamba a autorizar a participação da CEO da TAP numa reunião com o grupo parlamentar do PS, a 17 de janeiro deste ano, declarou o ex-adjunto.

O ex-adjunto disse ainda aos deputados: "não roubei nem furtei computador nenhum, não parti nenhum vidro", "não agredi ninguém". Conta que quatro elementos do gabinete do Ministério das Infraestruturas "atiram-se para cima de mim". "Agarram-me, empurraram-me e a tentaram tirar-me a mochila", relatou.

Sobre os incidentes no Ministério das Infraestruturas, em que é acusado por João Galamba de agressões a membros do gabinete e de roubar um computador, Frederico Pinheiro diz que ligou à PSP para "pôr fim" ao que considera ter sido um "sequestro".

Frederico Pinheiro considera que houve "intenção de omitir informação numa clara tentativa de desresponsabilização política".

Considera que há um "padrão de omissões e contradições, algo que já foi realçado por membros do grupo parlamentar do PS".

“Fica claro que se havia alguém que queria omitir factos, essa pessoa não era eu. Que interesse ou vantagem teria eu, um mero adjunto que foi sempre leal e honesto no seu trabalho, em omitir ou ocultar esta informação? Não consigo vislumbrar absolutamente nada”, afirmou.

Frederico Pinheiro ainda espera agendamento para entregar o seu telemóvel de serviço, “um mini-computador”, e adianta que não tem em seu poder qualquer documento classificado.

Os ingredientes para a audição de Frederico Pinheiro são a história de uma demissão por telefone, de um computador com informações confidenciais, de alegada violência física no ministério das infraestruturas e da intervenção do SIS para recuperar o computador do ministério.

Nos últimos dias surgiram versões contraditórias sobre estes acontecimentos, António Costa falou em roubo de computador, João Galamba em furto, mas o conselho de fiscalização do SIRP garantiu que não foi cometido qualquer crime.



Na audição desta quarta-feira, que vai contar na bancada do Chega, com André Ventura que entra na comissão de inquérito á TAP em substituição de Pedro Pessanha, e com a saída da deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, substituída por Pedro Filipe Soares, os deputados vão ainda tentar perceber quem é que pediu ao SIS para ir buscar o computador do Ministério.



Ventura quer denúncias comunicadas ao Ministério Público

O deputado do Chega, André Ventura, foi o primeiro a questionar o antigo adjunto Frederico Pinheiro. Ventura considera "inacreditável" o relato feito na CPI e apela a que o Ministério Público (MP) "esteja atento".

