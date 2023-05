As perguntas que estão por responder no “Galambagate”

Na primeira conferência de imprensa para explicar o caso, João Galamba disse que o "SIS foi chamado para defender propriedade do Estado português, somando ainda que "o objetivo não era este gabinete ter acesso ao computador, mas garantir" que este estava a salvo e as informações nele contidas não se extraviavam.

Questionado sobre se António Costa tinha sido previamente informado, Galamba disse ter falado com o secretário de Estado adjunto, António Mendonça Mendes e com a ministra da Justiça, tendo sido considerado que era adequado envolver o SIS.

Esta manhã, na CPI, a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, desmentiu Galamba. “Eu confirmo que o senhor ministro me ligou nesse dia e o teor da conversa foi sobre a Polícia Judiciária. Foi uma conversa curta, de dois minutos, às 23.00. Só queria que eu o pusesse em contacto com a PJ. O senhor ministro estava preocupado e pretendia alertar a PJ. E como quem tem a competência é a MJ, contactou-me para que fizesse esse contacto. Foi a única pessoa com quem eu falei”, relatou.

De acordo com o DN, quem ordenou o SIS a recolher o portátil foi Garça Mira Gomes, secretária-geral do SIRP, que lidera a estrutura dos serviços de informações e é a essa responsável que respondem o diretor do SIS (Neiva da Cruz) e do SIED (Carlos Lopes Pires).

A atuação do SIS neste caso é legal?

A intervenção dos serviços de informação, neste caso, é um dos pontos mais polémicos.

A maior parte dos especialistas é unânimes a condenar a ação do SIS. Defendem que este serviço não tinha competências para abordar Frederico Pinheiro e que, por isso, a sua intervenção foi ilegal.