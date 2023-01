Pedro Nuno Santos revela que autorizou indemnização a Alexandra Reis

O antigo ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos admite que foi informado e deu autorização à indemnização paga pela TAP a Alexandra Reis.

"Foi encontrada ontem (19 de janeiro de 2023), por mim, uma comunicação anterior da minha então Chefe do Gabinete e do Secretário de Estado, de que nenhum dos três tinha memória, a informarem-me do valor final do acordo a que as partes tinham chegado", revela Pedro Nuno Santos, num comunicado público.

O antigo ministro adianta que ele próprio deu depois luz verde à indemnização de 500 mil euros paga pela TAP a Alexandra Reis.

"Aquilo que me foi pedido nessa comunicação foi anuência política para fechar o processo e a mesma foi dada", assume Pedro Nuno Santos.

O ex-ministro esclarece que desde o dia em que apresentou a demissão do Governo tem tentado "reconstruir a fita do tempo, mais concretamente no que respeita a comunicações não institucionais" sobre o caso da indemnização à antiga secretária de Estado do Tesouro.





