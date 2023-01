Medina "sabia das razões de saída" de Alexandra Reis, mas "não conhecia a indemnização"

“É evidente que assumo que as coisas não correram bem no processo de designação. Se pudesse ter evitado, teria evitado. Se soubesse não teria feito a proposta de nomeação”, disse o ministro, referindo que a informação que tinha sobre o desempenho e o currículo de Alexandra Reis era “sólida”.

Em audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no Parlamento, Medina foi questionado por Carla Castro, da Iniciativa Liberal, sobre se reconhece que algo não correu bem no processo de nomeação de Alexandra Reis.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, revelou esta sexta-feira no Parlamento que “sabia as razões da saída” de Alexandra Reis da TAP, mas voltou a reforçar que "não conhecia a indemnização" de 500 mil euros que a ex-secretária de Estado recebeu da companhia aérea.

Medina recusou ainda sair “ferido na legitimidade política” depois deste caso: “Sou responsável pelas decisões que tomo e na minha esfera de atuação. Não sou responsável por decisões tomadas antes do meu tempo em funções”, afirma.

Bruno Dias, do PCP, quis saber “quantas Alexandras Reis andam por aí”, referindo que, se a indemnização tivesse acontecido numa empresa privada, o assunto só seria discutido numa eventual comissão de inquérito sobre a falência da empresa.

Medina pediu “sobriedade na gestão” de empresas, mas concordou que “não se podem importar práticas como algumas que vimos no setor privado”, referindo que as mais de 140 empresas do Estado estão sujeitas integralmente ao Estatuto do Gestor público.

Em resposta a Inês Sousa Real, do PAN, Fernando Medina garante que só soube da indemnização de Alexandra Reis na TAP quando o Correio da Manhã questionou o Ministério das Finanças sobre o casodias antes da notícia ter sido divulgada, a 24 de dezembro.