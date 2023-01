António Costa: “Temos que resolver o problema da precarização inaceitável dos professores"

A intenção foi deixada por António Costa durante a reunião da Comissão Nacional do PS, em Coimbra, no dia em que milhares de professores protestam em Lisboa e num período de contestação no setor, com greves em curso.

"Queremos acabar com algo que se arrasta há décadas e décadas, é a única carreira que isso acontece, onde durante décadas um professor tem que andar com a casa às costas até ficar definitivamente vinculado a uma escola. Temos que acabar com a carreira de casa às costas e temos que encontrar modelo de fixação, logo que possível, dos professores", afirmou.

António Costa tem esperança na ronda de negociações com os sindicatos, marcada para a próxima semana, e reiterou outro objetivo de "reduzir a dimensão dos quadros de zona pedagógica para que nenhum professor tenha de se deslocar extensões tão grandes como acontece hoje em dia”.

“Temos de olhar seriamente para a forma como muitos professores exercem a sua profissão e desde há muitos anos. É por isso que no programa do Governo está previsto que venhamos a definir um novo modelo de vinculação dos professores”, recordou o líder socialista, que voltou a rejeitar a ideia de as autarquias contratarem docentes.



"Há um passo muito decisivo que está a ser dado, que tem que ver com a descentralização na área da Educação. Vamos ter as câmaras municipais mais próximas e com maior capacidade de acorrer aos problemas em matéria de instalações, atividades extracurriculares, pessoal não-docente, sendo claro para todos que em momento algum ficou previsto na descentralização qualquer transferência de competências para os municípios do que quer que seja que tenha a ver com o pessoal docente desde a contratação ou à gestão. Nunca esteve previso, é uma óbvia fantasia", declarou o primeiro-ministro.