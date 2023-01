Secretária de Estado da Agricultura apresenta demissão

"A secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, apresentou esta tarde a demissão por entender não dispor de condições políticas e pessoais para iniciar funções no cargo", refere a nota do Governo.

No debate da moção de censura ao Governo, esta quinta-feira no Parlamento, o primeiro-ministro, António Costa, tinha saído em defesa da nova secretária de Estado.

Carla Alves tem ter diversas contas arrestadas, na sequência de uma investigação que visa o marido, ex-presidente da Câmara de Vinhais.

António Costa, admitiu que o Governo confrontou a secretária de Estado da Agricultura acerca do caso em que está a ser investigado e que levou ao arresto das contas conjuntas com o marido Américo Pereira, ex-autarca de Vinhais e investigado pelo Ministério Público por crimes de corrupção ativa e prevaricação.



“Vou demitir uma mulher porque o marido foi acusado? Qual é o caso da ética? É ser casada com alguém que foi acusado?”, questionou o primeiro-ministro em plenário no Parlamento, criticando o “populismo” do Bloco de Esquerda, depois de Catarina Martins ter classificado de “imprudente” a nomeação de uma governante “com tanto por explicar”, referindo que o PS “é o partido que mais alimenta a extrema direita com casos”.



Pouco antes da notícia da demissão de Carla Alves, o Presidente da República comentou a polémica em declarações aos jornalistas.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que a secretária de Estado da Agricultura "tem uma limitação política" e é um "peso negativo" no Governo.