Marcelo diz que nova secretária de Estado é "peso político negativo"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que a nova secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, "tem uma limitação política" e é um "peso negativo" no Governo, devido a ter diversas contas arrestadas, na sequência de uma investigação que visa o marido, ex-presidente da Câmara de Vinhais.

"Do ponto de vista do Direito, não é arguida, não é acusada. Não há, neste momento, nenhum caso de ilegalidade. O problema não é um problema nem jurídico nem ético. Não é um problema de legitimidade, é um ónus político", referiu aos jornalistas, sem, no entanto, querer comentar se a governante deve demitir-se ou não.

Na sequência deste caso, o primeiro-ministro anuncia que vai propor a Marcelo Rebelo de Sousa uma mudança no sistema de nomeação de ministros e secretários de Estado, para tentar evitar "casos e casinhos".