César admite "outras medidas de apoio" e alerta: PS e JS "estão proibidos de perder a ambição"

O ano de 2023 será "difícil", antevê o presidente socialista e "importará" que o partido concretize reformas que constam do programa de Governo. César não diz quais, mas pede que se siga "com a maior atenção a evolução da economia empresarial e a condição das pessoas e das famílias em situação mais frágil, em particular dos jovens" para agir "se for o caso, com oportunidade e na intensidade requerida, com outras medidas adicionais de apoio".

Um olho nas pessoas, outro olho nas contas certas. As medidas e o empenho do Governo só encontram "limite na fronteira das possibilidades, das obrigações orçamentais e dos recursos do País". Mas têm de ser tomadas, "se for o caso", avisa César.

Sucedem-se os avisos de um dos conselheiros mais próximos do primeiro-ministro, numa altura em que crescem as críticas internas que apontam para um partido "anestesiado" e para uma falta de aparelho para responder às oposições. "O PS não existe", lamentam vários socialistas ouvidos pela Renascença.

Precisamente, César pede à JS, num Congresso em que Miguel Costa Matos se recandidata à liderança em lista única, que não "seja um corpo inerte, disciplinado e sossegado, nem um anexo ou um amanuense do PS, ou, ainda menos, um conforto ilusório para os jovens portugueses".

Dos jovens socialistas "espera-se, aspira-se a que seja um movimento motriz de mudança, de elaboração e, sempre que necessário, de rotura com as indiferenças no presente e face ao futuro".

Fica o apelo do presidente socialista para que a JS não seja "uma organização de juventude da esquerda democrática, que seja uma repetidora das narrativas do mainstream ou do transpolítico. Espera-se que saiba ser a alternativa cívica, que

aporte valores, que se revolte contra as desigualdades" e que sirva para "barrar o caminho a radicalismos e extremismos que não dão solução para coisa alguma".

Fica ainda a bicada do dirigente socialista às oposições e, sobretudo, ao PSD: "Da maior parte da oposição partidária, da esquerda à direita, incluindo do maior partido da oposição, sempre envolvido nas suas lutas internas, já todos vimos e sabemos o que podemos esperar: pouco se aproveita da sua tendência contínua para a litigância e da sua tendência para destruir, e, entre os mais radicais, da sua disputa pelos troféus do radicalismo, das discriminações negativas e da maledicência".

Com um PS isolado numa maioria absoluta no Parlamento, César conta "todavia, com a intervenção crítica e empreendedora dos parceiros sociais e de todas as forças políticas e cidadãos de boa vontade". E com a sua jota, porque "já se sabe: “Quanto mais JS tiver o PS, melhor será o PS”, atira o presidente socialista.