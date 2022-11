Carlos ​César exige ao PS "maior rigor nas condutas" e "um mais apurado sentido de orientação"

Numa altura em que a maioria absoluta vive encharcada de casos e polémicas , Carlos César pede ao PS "um mais apurado sentido de orientação e, simultaneamente, o maior entusiasmo e o maior rigor nas condutas e na concretização das tarefas que nos cabem na ação governativa".



Ausente da sessão noturna que reuniu na estação fluvial do Tereiro do Paço todo o estado maior do PS, o presidente do partido enviou uma mensagem vídeo onde salienta que as "responsabilidades políticas actuais são intransferíveis", vincando isso "mesmo considerando todas as dificuldades que nos trouxeram eventos inesperados como a pandemia ou a guerra no leste europeu, ou a maior inflação internacional das últimas décadas".

Sem falar dos casos que têm marcado a ação do terceiro Governo de António Costa, o presidente socialista avisa o partido que "o que fazemos e o que fizermos, melhor ou pior, a nós deveremos". É ao PS que serão pedidas contas por quem depositou nele o voto:" os portugueses confiaram em nós; cabe-nos, assim, continuar a honrar a confiança dos portugueses".

César pede ainda que se prossiga o caminho encetado desde há sete anos.