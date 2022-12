​Onde é que anda o PS? "Não existe". Socialistas alertam que "não pode ser" Costa "a ir às fuças" à oposição

Isto somado à polémica que arranjou com o presidente da Câmara de Lisboa e a inundação na casa de Benfica. "Esta birra com o Moedas é inaceitável. O Governo não tem birras com os autarcas".

Este socialista admite que "ninguém quer ser porta-voz" do PS "nem fazer a defesa do Governo" e que as reações de Costa resultam de andar "muito cansado" e "não ter paciência".

Havendo uma “número dois” no Governo, uma ministra Adjunta e agora um novo secretário de Estado Adjunto de Costa, é, no entanto, reconhecido que faltam "os Augusto Santos Silva e os Vieira da Silva" do costume "para fazerem de tampão antes de os problemas chegarem ao primeiro-ministro".

"Onde estão os jovens turcos? No Governo. Falta no PS quem dê a cara para não ter de ser o primeiro-ministro a dar a cara", conclui-se no executivo. "Às tantas, é sempre ele a falar, já ninguém o pode ver, é um desgaste".

Um ex-deputado lembra a outra maioria absoluta do PS, a de José Sócrates, em que "havia o Vitalino [Canas] e o [José] Junqueiro que logo pela manhã já estavam a bater em toda a gente, nem que fosse sobre a sardinha".

O mesmo socialista lamenta: "como é que não se deu gás à divergência entre o Passos Coelho e o Montenegro?", referindo-se ao artigo do ex-primeiro-ministro no jornal Observador sobre a eutanásia e a discordância total do líder do PSD em relação à posição de Passos.

É reconhecido, quer pelo executivo, quer pelo PS que o combate político passa muito pelo Parlamento e que Eurico Brilhante Dias, o líder da bancada" até "está a fazer um bom trabalho, mas não chega".

Um dirigente nacional do PS diz à Renascença que "o gajo que malha é o Eurico", mas que "há questões de marcação que não pode ser o líder parlamentar a fazer". Com Augusto Santos Silva agora no lugar de presidente da Assembleia da República, falta quem assuma o papel de pivot no combate político.

A falta de um “malhador-mor” da direita é reconhecida por este dirigente nacional, que conclui que "é muito difícil falar a partir do Rato" e que o "Governo tem protagonistas diferentes, as pessoas não são as mesmas".