Oficial. Governo propõe Gouveia e Melo para chefe da Armada

O Governo propõe Henrique Gouveia e Melo, ex-coordenador do processo de vacinação, como chefe de Estado-Maior da Armada.

A proposta dirigida ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi aprovada esta quinta-feira, em conselho de ministros.

O Governo refere, em comunicado, que o nome de Gouveia e Melo recebeu "parecer favorável do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, após audição do Conselho do Almirantado".

O conselho de ministros aprovou, em simultâneo, a proposta de "exoneração do Almirante António Maria Mendes Calado do cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada".

Além de Chefe do Estado-Maior da Armada, Gouveia e Melo será promovido ao posto de Almirante.



Se o Presidente da República aceitar a proposta do Governo, o vice-almirante Gouveia e Melo vai substituir o almirante António Mendes Calado, que estava era chefe de Estado-Maior da Armada desde 2018.



Os chefes de Estado-Maior dos ramos são nomeados e exonerados pelo Presidente da República, sob proposta do Governo, a qual deve ser precedida da audição, através do ministro da Defesa Nacional, do CEMGFA, prevê a lei orgânica das Forças Armadas.