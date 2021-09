Marcelo diz que "palavra final" sobre saída do chefe do Estado-Maior da Armada é do Presidente da República

O Presidente da República fala em três equívocos na notícia sobre a alegada exoneração do chefe do Estado-Maior da Armada, António Mendes Calado, e a sua substituição pelo vice-almirante Gouveia e Melo. Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que a palavra final é sua.

O almirante António Mendes Calado "mostrou uma disponibilidade" para sair antes do final do seu mandato, mas este ainda não é o momento, garante o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa não avança uma data para a saída do almirante António Mendes Calado e adianta que, "quando for o momento ele chegará e uma coisa é certa, só há uma pessoa que tem o poder de decisão: é o Presidente da República".

“Há instituições que propõem, há instituições que são ouvidas, há instituições que se pronunciam. A palavra final é do Presidente da República, não vale a pena estar a antecipar palavras que não existiram, decisões que não existiram, e não há razões para especulações, há razões para estabilidade nas instituições.”



À margem de uma iniciativa na Casa do Artista, em Lisboa, o Presidente explicou aos jornalistas quais são os três "equívocos" na notícia da substituição do chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA).

“Primeiro equívoco, o senhor almirante, chefe de Estado-Maior da Armada, viu o seu mandato renovado a partir do dia 1 de março deste ano. Normalmente, essa renovação dura dois anos, mas mostrou uma disponibilidade, com elegância pessoal e institucional, para prescindir de parte do tempo para permitir que pudessem aceder à sua sucessão camaradas seus antes de deixarem o ativo”, começou por explicar Marcelo Rebelo de Sousa.

“Nessa altura, foi acertado um determinado momento para isso ocorrer, que não é este momento. Há aqui um equívoco de momento acerca da cessação de funções do senhor almirante chefe do Estado-Maior da Armada com o qual estive no outro dia na Escola Naval e com o qual estarei na segunda-feira na Escola de Tecnologias Navais”, garantiu o Presidente.