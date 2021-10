Paulo Rangel quer marcar Conselho Nacional Extraordinário

Perante a possibilidade de eleições legislativas antecipadas, e com as diretas no PSD marcadas para 4 de dezembro, Paulo Rangel está a recolher assinaturas para marcar um conselho nacional extraordinário do partido para antecipar o congresso do partido previsto para meados de janeiro.

Segundo fontes próximas do eurodeputado contactadas pela Renascença, Rangel quer antecipar o congresso para meados de dezembro.

O candidato à liderança do PSD foi recebido na terça-feira pelo Presidente da República e terão conversado sobre a data das eleições legislativas. Uma atitude de Marcelo Rebelo de Sousa que foi já criticada pelo atual líder do PSD, Rui Rio.

“Obviamente que acho muito estranho que o Presidente da República receba um putativo candidato à liderança de um partido. Se for verdade o que vem nos jornais, que ainda por cima o que lá foram tratar foi a data das legislativas e tendo em vista a data das diretas do PSD, significa que vamos condicionar o país às diretas do PSD”, criticou.

Em declarações aos jornalistas na assembleia da república, o líder do PSD sublinhou que ainda nem sequer os líderes dos partidos foram ouvidos sobre as datas para as possíveis eleições legislativas antecipadas.