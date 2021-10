Marcelo Rebelo de Sousa recebeu Paulo Rangel em Belém

O Presidente da República recebeu, esta terça-feira, o candidato à liderança do PSD Paulo Rangel.

O encontro ocorreu "a pedido" do também eurodeputado social-democrata.

Também esta terça-feira o chefe de Estado português recebeu o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

O recém-eleito autarca apelou a que seja encontrado um acordo que viabilize o Orçamento do Estado para 2022.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará "muito ativo" em contactos com deputados do PSD Madeira e também do PSD nacional.

Ao que a Renascença apurou, junto de fonte próxima do processo, em causa está uma possível viabilização do OE2022.

"Fiz diligências complementares para tentar um entendimento" no Orçamento do Estado para 2022, disse esta terça-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.