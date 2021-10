OE 2022. Bloco e Governo (ainda) sem acordo, mas há "sinais de abertura" na área da Saúde

O Governo afirma que apresentou esta terça-feira avanços em vários pontos das negociações com o BE sobre o Orçamento e que os trabalhos vão continuar estando previstas novas reuniões.

“Não há acordo. Na Segurança Social (corte do fator de sustentabilidade e longas carreiras contributivas), o Governo não trouxe qualquer proposta. No trabalho, recusa a reversão de qualquer das cinco regras que o Bloco quer reverter, ficando por medidas simbólicas que não concretizou por escrito. Na saúde, aguardamos novas redações com eventuais aproximações do governo. Ficou prevista uma nova nova reunião”, ainda esta semana, disse fonte do BE.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte bloquista, a delegação bloquista, liderada por Catarina Martins, saiu do encontro desta terça-feira à tarde com o primeiro-ministro, António Costa, sem qualquer avanço nas negociações, mas com um pequeno sinal de abertura na área da saúde.

Continua a não haver acordo entre o Governo e o Bloco de Esquerda (BE) para a aprovação da proposta de Orçamento do Estado para 2022.

Fonte do executivo disse à Renascença que “o Governo apresentou avanços em vários domínios, designadamente nas áreas do trabalho e da saúde. Há pontos em que há divergências conhecidas. Vamos continuar a trabalhar. Há novas reuniões previstas”, ainda ao longo desta semana.

Ainda esta terça-feira, António Costa vai reunir-se com uma delegação do PCP para aproximar posições em matéria de Orçamento do Estado para 2022.

Antes da nova ronda de encontros, o primeiro-ministro baixou esta terça-feira a tensão na discussão da proposta de OE2022. António Costa espera que a "discussão aberta" com a esquerda permita viabilizar o documento, mas avisa que "sem contas certas não há futuro".

O chefe do Governo, que falava no final da cerimónia de concessão de honras de Panteão Nacional a Aristides de Sousa Mendes, disse sentir espírito construtivo nos parceiros à esquerda com quem está a discutir o OE2022.

António Costa diz que, se assim for, vai ser conseguido um bom Orçamento e promete analisar com atenção e de forma aberta as propostas desde que as contas sejam certas.