OE 2022. Governo diz que há aproximação ao Bloco de Esquerda, mas há novas reuniões previstas

O Governo afirma que apresentou esta terça-feira avanços em vários pontos das negociações com o Bloco de Esquerda sobre o Orçamento do Estado para 2022 e que os trabalhos vão continuar estando previstas novas reuniões.

Fonte do Governo disse à Renascença que “o Governo apresentou avanços em vários domínios, designadamente nas áreas do trabalho e da saúde. Há pontos em que há divergências conhecidas. Vamos continuar a trabalhar. Há novas reuniões previstas”, ainda ao longo desta semana.

Esta terça-feira à tarde, no âmbito das negociações da proposta de Orçamento do Estado para 2022, o Governo, cuja delegação foi liderada pelo primeiro-ministro, António Costa, reuniu-se com membros da direção do Bloco de Esquerda.

Esta reunião antecedeu outra com a direção do PCP, partido que no ano passado, através da abstenção, permitiu a viabilização do Orçamento do Estado para 2021.

Fonte oficial do BE disse à Renascença que a reunião desta terça-feira sobre o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) terminou sem acordo e adiantou que o executivo minoritário socialista recusou mexidas nas cinco medidas laborais propostas por esta força política.

Segundo a mesma fonte, apesar de não ter sido alcançado esta terça-feira um acordo com vista à viabilização do OE2022, ficou prevista uma nova reunião entre Governo e BE.