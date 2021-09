Balsemão sobre Sampaio. "Tinha opiniões muito próprias e batia-se por elas"

Veja também:

Jorge Sampaio, que morreu esta sexta-feira aos 81 anos, “tinha opiniões muito próprias e batia-se por elas”, afirma o antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão.

“É uma pessoa que conhecia bastante bem. Não estávamos muitas vezes em termos ideológicos, tínhamos uma relação muito íntima e é uma perda irreparável”, disse Pinto Balsemão, em declarações à SIC Notícias.

“Acho que ele procurava o consenso, mas tinha opiniões muito próprias e batia-se por elas. Demonstrou isso ao longo de toda da sua vida, desde a vida estudantil até agora. No Conselho de Estado, a propósito de diversos assuntos, ele tinha a sua posição bem vincada e não desistia dela. E ainda bem que é assim”, sublinha o antigo primeiro-ministro e presidente do grupo Impresa.

Francisco Pinto Balsemão, para além de uma longa amizade com Jorge Sampaio, participou juntamente com Jorge Sampaio no programa A Três Dimensões da Renascença.