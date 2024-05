Carlos Moedas: “Governo decidiu bem e rápido” sobre novo aeroporto

O presidente da Câmara de Lisboa está satisfeito com a decisão do Governo sobre o novo aeroporto de Lisboa.

Depois do que considera terem sido oito anos de inércia do Governo socialista, Carlos Moedas diz que novo Governo tomou a melhor decisão.

“O Governo decidiu e, a meu ver, decidiu bem sobre esta localização”, diz o social-democrata que preside à autarquia de Lisboa, sublinhando que “todos os estudos técnicos indicam que esta é a melhor solução para o futuro aeroporto de Lisboa”.

Moedas lembrou, ainda, que durante a campanha eleitoral, esteve “sempre do lado desta solução, como engenheiro e como cidadão”, defendendo, por isso, esta “decisão”.

O primeiro-ministro anunciou na terça-feira que o Governo aprovou a construção do novo aeroporto da região de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete, com a denominação Aeroporto Luís de Camões, com vista à substituição integral do Aeroporto Humberto Delgado.

Já sobre as obras previstas para a expansão do aeroporto da Portela e risco do aumento da poluição na cidade, o autarca diz que há investimento que deve ser feito para mitigar o problema, assinalando que é necessário viver com a situação.

“Nestas obras para a Portela uma parte deste dinheiro tem que ser alocado a mitigar a poluição na cidade de Lisboa”, aponta, lembrando que “esta situação vai durar 10 ou 12 anos”.

“Nós vamos ter que viver com esta situação e vamos ter que mitigar”, indicando que “hoje há novas tecnologias, há novos métodos, seja na engenharia, seja nos combustíveis dos próprios aviões”.

Para Moedas, a situação ideal seria ter um novo aeroporto muito rapidamente, mas “não se consegue construir um novo aeroporto de um dia para o outro”, sublinha.

Gratidão ao Governo

O presidente da Câmara de Lisboa diz ainda estar satisfeito com o anúncio de uma nova linha ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid e fala em benefícios económicos.

“É importante para a nossa economia, vai ser mais emprego que vai ser criado, mais economia, mais dinamismo entre as duas capitais, em que a comunidade Madrid, só por si, é uma região com um Produto Interno Bruto da mesma dimensão do nosso país. Portanto, isso é muito importante em termos económicos e em termos sociais”, realça.

Carlos Moedas diz ainda estar satisfeito com o facto de o Governo ter optado por uma ligação rodoviária e ferroviária entre Lisboa e Alcochete e deixa agradecimentos ao Executivo.

“Fico muito contente que o Ministro Pinto luz tenha decidido a avançar com um estudo que olhe também para o modo rodoferroviário, ou seja, rodoviário e ferroviário. E penso que neste momento, depois de toda a pressão que coloquei no Governo, ter uma decisão em menos de 30 dias, só posso agradecer a este Governo a coragem, a coragem de decidir, a coragem de não vacilar”, conclui.