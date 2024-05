Novo aeroporto Luís de Camões é em Alcochete e Terceira Travessia do Tejo nasce em 2034

É oficial – outra vez. 16 anos depois do anúncio de José Sócrates em 2008, agora foi Luís Montenegro a declarar, esta terça-feira, que o eternamente adiado novo aeroporto de Lisboa vai ficar na margem sul do Tejo, e que se vai chamar Aeroporto Luís de Camões. O executivo da Aliança Democrática assume as projeções da Comissão Técnica Independente e aponta um prazo de dez anos para o aeroporto ter a segunda pista pronta e entrar em funcionamento, mas declara que a candidatura da ANA Aeroportos tem três anos para ser concluída.

Assumindo o “ovo da Páscoa” de António Costa, o novo Governo anunciou a decisão de, promover “o desenvolvimento do Novo Aeroporto de Lisboa e determinar a sua localização no Campo de Tiro de Alcochete” e “o aumento da capacidade no Aeroporto Humberto Delgado, com investimentos seletivos à luz da natureza temporária do aeroporto”.

De acordo com o documento a que a Renascença teve acesso, Governo quer agora lançar o processo com a ANA Aeroportos para avaliar a cronologia de desenvolvimento do novo aeroporto, estudar uma solução técnica de modelo flexível e as acessibilidades necessárias, detalhar o investimento total necessário e o modelo de financiamento sem encargos para o Orçamento do Estado, e avaliar o modelo para transferir o tráfego aéreo do Aeroporto Humberto Delgado para a nova infraestrutura.

O Executivo de Luís Montenegro diz que vai ser a concessionária a elaborar a candidatura ao novo aeroporto, e que tem um prazo de 36 meses para a completar. Mais detalhadamente, há prazos de seis meses para consultas, 12 meses para o estudo de impacte ambiental, 18 meses para o relatório técnico e 24 meses para o relatório financeiro, mas o Governo diz que está a negociar para acelerar o processo.

A decisão do Executivo segue a recomendação da Comissão Técnica Independente (CTI). O relatório final do organismo liderado por Rosário Partidário foi entregue a 11 de março à Comissão de Acompanhamento dos trabalhos da CTI, que acabou por dar um parecer favorável em relação ao relatório ambiental produzido nos novos estudos sobre a localização do aeroporto.