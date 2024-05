Jovem que terá ordenado massacres fica em prisão preventiva

O jovem vai agora para as instalações da Polícia Judiciária e depois vai cumprir a prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Leiria.

"Refutou os factos em parte, disse a verdade. Prestou os esclarecimentos convenientes e que entendemos que seriam melhores para ele", declarou o advogado, no final da audiência para conhecimento das medidas de coação, no Campus da Justiça, em Lisboa.

O jovem de 17 anos, detido no Norte do país, é suspeito de ter criado uma comunidade online na plataforma Discord, a partir de casa dos pais, onde instigava e ordenava outros jovens a atacar estabelecimentos de ensino.

Numa das situações, um rapaz de 15 anos invadiu uma escola em Sapopemba, São Paulo, e matou uma rapariga de 17 anos com um tiro de revólver na cabeça. O ataque, que aconteceu em outubro do ano passado, provocou ainda ferimentos em outros três alunos.



Em declarações aos jornalistas, o advogado disse que a mãe do suspeito desconhecia os factos. "Tinha conhecimento que o filho era um jovem que passava muito tempo na internet, que passava muito tempo fechado no quarto", referiu.

A detenção do jovem português que ordenou o ataque a uma escola no Brasil impediu outros massacres em massa, disse esta sexta-feira o diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ). Entre eles estava um plano para assassinar, com elevado sofrimento, um mendigo, cujas imagens seriam posteriormente divulgadas na internet, revela Luís Neves.