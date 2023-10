Ataque a tiro em escola de São Paulo faz um morto e pelo menos três feridos

Um ataque a tiro esta segunda-feira na Escola Estadual de Sapopemba, na zona leste de São Paulo, provocou a morte de uma aluna e ferimentos em pelo menos outras três.

De acordo com a informação da Secretaria da Segurança Pública do governo de São Paulo, o ataque foi executado por um adolescente de 16 anos, que também é aluno da escola, logo ao início da manhã.

O Globo indica que as vítimas são todas do sexo feminino, incluindo a aluna de 15 anos que não resistiu aos ferimentos de bala.

A estudante que morreu sofreu um ferimento na cabeça, foi encaminhada ao pronto socorro, mas não resistiu. As outras três foram atingidas no tórax, na clavícula e no membro superior direito. Todas foram socorridas a 600 metros da escola, no Hospital Estadual de Sapopemba, mas não foi divulgado o estado de saúde das estudantes feridas.

Segundo o governo do Estado de São Paulo, um quarto aluno magoou-se ao tentar fugir durante o ataque.



De acordo com informações da Polícia Militar, um dos suspeitos, que envergava o uniforme escolar à hora do tiroteio, foi detido após se ter entregado às autoridades, que também conseguiram apreender a arma do crime. O segundo suspeito conseguiu fugir do local.

Segundo o Folha de São Paulo, o aluno autor do ataque seria alvo de bullying. Relatos de pais e de estudantes apontam que o jovem de 16 anos seria alvo constante de humilhações e até agressões dentro da escola.

[atualizada às 15h55]