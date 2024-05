Detido estudante português que terá ordenado massacres em escolas no Brasil

"No grupo, através da plataforma Discord, o autor material do crime partilhou inclusive imagens da arma e da balaclava (gorro) que iria utilizar, bem como da escola onde o crime iria ocorrer", segundo a Judiciária.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quinta-feira no Norte do país um estudante português que terá ordenado massacres em escolas no Brasil, avançou esta quinta-feira a CNN Portugal .

O estudante português recrutou novos seguidores para a sua comunidade online após este massacre em São Paulo, que inspirou mais três tentativas de assassinato em massa em escolas brasileiras. Estas ações foram travadas pelas forças de segurança.



De acordo com a Judiciária, na plataforma online havia "transmissões ao vivo de agressões contra animais que levam à sua mutilação e morte, jovens a beber detergente e a auto mutilarem-se com objetos cortantes".

"Através de um ideário particularmente violento e extremista, o jovem detido prestava conselhos quanto ao modus operandi e indumentária a envergar pelos demais intervenientes aquando da preparação e prática dos crimes", adianta a PJ.



O suspeito detido em Portugal foi identificado através do endereço do computador, numa operação realizada pela Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária e da unidade de combate ao cibercrime, com a colaboração da Polícia Federal do Brasil.

Nas buscas domiciliárias realizadas esta quinta-feira foi "apreendido um vasto acervo probatório, designadamente material informático e digital".

A investigação continua para tentar identificar, em termos internacionais, "outros agentes dos crimes em que possam estar envolvidos nesta rede e neste tipo de condutas", refere a Judiciária.

O detido vai esta sexta-feira ser presente a um juiz para aplicação das medidas de coação.



[notícia atualizada]