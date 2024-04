Fenprof diz que Governo poderá "semear a intranquilidade nas escolas" caso mexa nas colocações de professores

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) alerta a tutela que poderá serenar os professores devolvendo o tempo de serviço congelado, mas voltará "a semear a intranquilidade" caso altere o regime de colocação dos docentes nas escolas, como definido no programa de governo.

Na primeira reunião com a nova equipa do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, alertou para vários problemas no setor, como a urgência da recuperação integral do tempo de serviço congelado mas também o perigo de mexer nas regras dos concursos de professores.

Mário Nogueira reconheceu que contabilizar os cerca de seis anos e meio de serviço congelado poderá trazer alguma paz às escolas, mas alertou para outras matérias que poderão voltar a levar os professores à rua.

O Governo poderá "com uma mão serenar e, com a outra, voltar a semear a intranquilidade", disse, referindo-se a possíveis alterações ao regime de colocação dos docentes previsto no "programa de Governo, no sentido de recorrer à residência, à avaliação ou a outros critérios subjetivos e deixar cair ou desvalorizar a graduação profissional".

Sobre as negociações para a recuperação do tempo de serviço congelado, que vão começar em maio, a Fenprof defende uma recuperação em três anos, em vez dos cinco anos com uma recuperação de 20% por ano definidos no programa do Governo.