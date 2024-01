Combate à corrupção não avança e "escândalos de integridade política persistem"

Portugal piorou e desceu um lugar no índice de perceção da corrupção de 2023. A mais recente avaliação da Transparência Internacional, publicada esta terça-feira, coloca Portugal no 34.º lugar entre 180 países, abaixo da média da região europeia. A edição de 2023 do Índice de Perceção da Corrupção atribui 61 pontos a Portugal, um ponto a menos do que em 2022 e 2021. A pontuação é igual à de 2020, que foi a pior desde 2012, e fica apenas três pontos abaixo do melhor registo desde esse ano – 64 pontos, atingidos em 2015 e 2018. Portugal está abaixo dos 65 pontos, o valor médio da região que junta a Europa Ocidental com a União Europeia – o que permite comparar diretamente com países como a Noruega e o Reino Unido. Entre os países abaixo de Portugal estão a Espanha e a Itália. Em relação a Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), Portugal foi ultrapassado por Cabo Verde, que sobe para 64 pontos no índice de 2023, contra 60 pontos em 2022 e 58 em 2021.

Na região europeia, a pior pontuação pertence à Hungria, com 42 pontos – devido a “mais de uma década de violações sistemáticas do Estado de direito”, refere a Transparência Internacional. Entre os 16 países abaixo da média da região, Bulgária, Roménia e Grécia são os únicos que também ficam abaixo dos 50 pontos.

Portugal continua a ter "escândalos de integridade política” Segundo o relatório, Portugal é um dos países da Europa a que são apontadas “falhas ao nível da integridade política”. A Transparência Internacional indica que a crise em que Portugal mergulhou depois da demissão de António Costa, na sequência da Operação Influencer, “é um exemplo de como os escândalos de integridade política persistem”. A organização salienta “a necessidade de serem reforçadas as regras relativas aos conflitos de interesses, às normas éticas e à transparência no exercício de funções públicas e nas atividades de lobbying”. A regulamentação do “lobbying” voltou a cair na Assembleia da República, no início deste ano. Depois de os deputados aprovarem na generalidade, a 5 de janeiro, os projetos de lei do PS, PSD, IL e PAN, a votação na especialidade foi adiada no dia 10, tornando impossível a já difícil tarefa de concluir o processo legislativo antes da dissolução do Parlamento, a 15 de janeiro.

Para Margarida Mano, presidente da Transparência Internacional em Portugal, “os resultados do Índice de Perceção da Corrupção 2023 evidenciam que não basta a um país ter uma Estratégia Nacional Anticorrupção, é fundamental que esta seja efetiva no combate à corrupção”. “Quando os cidadãos em geral e as organizações internacionais não percecionam, ou não encontram evidências, do impacto das leis e dos mecanismos existentes, não conseguem confiar nos governos e nas instituições”, considera Margarida Mano. “Existe um interesse público significativo em garantir a transparência e integridade, bem como a responsabilização dos detentores de cargos públicos e políticos". Reino Unido é o pior dos melhores A Dinamarca, que está no topo do índice pelo sexto ano consecutivo, conta 90 pontos. Atrás seguem a Finlândia, com 87 pontos, e a Nova Zelândia, com 85 pontos. O relatório da Transparência Internacional aponta que vários dos países mais bem colocados na região europeia registam, em 2023, a pontuação mais baixa desde 2012. O pior é o Reino Unido, que acumula uma queda de seis pontos nos últimos cinco anos.