Constitucional chumba solução do Parlamento para metadados

O Tribunal Constitucional (TC) anunciou esta segunda-feira o chumbo da solução da Assembleia da República para a lei dos metadados, que regula o acesso a comunicações para fins de investigação criminal.

O anúncio foi feito na sede do TC, em Lisboa, pelo seu presidente, José João Abrantes, o qual referiu que nove juízes se pronunciaram pela inconstitucionalidade da norma do decreto que prevê a conservação de dados de tráfego e localização até um período de seis meses.



Os juízes do TC declaram a inconstitucionalidade da norma do artigo 2.º do decreto-lei, por considerarem que "foram ultrapassados os limites da proporcionalidade na restrição aos direitos fundamentais à autodeterminação informativa e à reserva da intimidade da vida privada".

O diploma do Parlamento regula o acesso a metadados referentes a comunicações eletrónicas para fins de investigação criminal.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha enviado, no início de novembro, o decreto da Assembleia da República sobre metadados para fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional.



Marcelo Rebelo de Sousa argumentou que o novo diploma do Parlamento ainda permite a "recolha indiscriminada" de metadados para fins de investigação criminal.



O decreto foi aprovado na Assembleia da República em votação final global em 13 de outubro, com votos a favor de PS, PSD e Chega e votos contra de IL, PCP, BE e Livre.



O diploma previa que os metadados tenham uma conservação generalizada até seis meses, mudança que visava ultrapassar a declaração de inconstitucionalidade da anterior lei.

Em abril de 2022, o TC declarou inconstitucionais normas da chamada lei dos metadados, que regulava o acesso e período de conservação destes dados para fins de investigação criminal.

O TC declarava inconstitucional a norma da lei que previa que os metadados fossem conservados durante um ano, de forma generalizada. Considerava ainda contrária à Constituição o facto de a lei não prever uma notificação dos visados e de os metadados poderem ser conservados fora de território europeu.

O Ministério Público e a Polícia Judiciária têm vindo a alertar que várias investigações podem ficar comprometidas sem acesso a metadados.