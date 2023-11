"Legionella" em Matosinhos. Utente do centro social de Leça do Balio já teve alta

O utente do centro social de Leça do Balio infetado com legionella já teve alta hospitalar. A informação da alta foi confirmada à SIC pela diretora técnica, Graciete Pinto.

A diretora garantiu que foram tomadas as medidas necessárias para evitar mais contágios.

"Desde o primeiro momento que se descobriu foram ativadas todas as medidas que preconizadas na lei e foram-nos dadas orientações a ter no interior (do centro social)", disse. "Os idosos que residem cá estão a par de tudo", acrescenta.

O surto no lar do concelho de Matosinhos, conhecido esta quinta-feira, fez, até ao momento, dois infetados: um teve alta hospitalar, o outro acabou por falecer.



Também esta quinta-feira, a Escola Básica de Leça do Balio informou, em comunicado, o encerramento das instalações, devido a anomalias nas análises da água, não sendo possível até ao momento confirmar se há relação com o caso do lar onde foi detetada legionella.



Entretanto, deverão ser conhecidos, esta sexta-feira, os resultados das análises feitas no Instituto Ricardo Jorge relativas ao surto de legionella no concelho de Caminha.