É preciso “oferecer justiça” às vítimas de abusos e reparar os crimes, defende bastonária

Ao lado da presidente do Instituto de Apoio à Criança (IAC), Dulce Rocha, a bastonária do Ordem dos Advogados (OA) concorda com o alargamento da prescrição dos crimes de abuso sexual de menores.

Em entrevista à Renascença, a presidente do IAC defende que a "prescrição de crimes de abuso sexual devia de ser de 30 anos".

A bastonária Fernanda de Almeida Pinheiro, afina pelo mesmo diapasão, considerando que o legislador deveria olhar com mais atenção para esta matéria.

“São um tipo de crimes que quando perpetuados em crianças é de muito difícil admissão”, começa por referir.

“Muitas vezes, as crianças, nas datas em que recebem esses abusos, nem sequer têm consciência daquilo que realmente lhes aconteceu, e eu entendo que deveria existir por parte do legislador uma atenção especial relativamente a essa questão”, defende.