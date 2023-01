​Investigação aos negócios de lítio decorre ainda sem arguidos

A investigação aos negócios de lítio decorre e, até ao momento, não tem arguidos, refere a Procuradoria-Geral da República (PGR).



Em resposta a questões colocadas pela Renascença, a PGR responde que “como é do domínio público, corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) um inquérito em que se investiga matéria relacionada com os chamados negócios do lítio e do hidrogénio verde”.

“Esta investigação prossegue, sujeita a segredo de justiça. Não tem arguidos constituídos, conclui o Ministério Público, na nota enviada à Renascença.

O esclarecimento da PGR acontece depois de o líder do Chega, André Ventura, declarar que a nomeação de João Galamba para ministro das Infraestruturas é um "ataque ao Estado de Direito e aos portugueses".