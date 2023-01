João Galamba é o novo ministro das Infraestruturas, Marina Gonçalves da Habitação

Com esta remodelação e reestruturação, o XXIII Governo passa a contar com 18 ministérios.

João Galamba, que até agora era secretário de Estado da Energia e do Ambiente, vai ocupar o lugar de Pedro Nuno Santos, que se demitiu na semana passada na sequência do caso da indemnização de 500 mil euros paga pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis.

"O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro-Ministro da criação do Ministério das Infraestruturas e do Ministério da Habitação, por divisão do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, e aceitou a proposta do Primeiro-Ministro de nomeação de João Saldanha de Azevedo Galamba, como Ministro das Infraestruturas, e de Marina Sola Gonçalves, como Ministra da Habitação", refere a nota de Belém.

O percurso de Marina Gonçalves

Marina Gonçalves, que agora ascende a ministra, nasceu em Caminha, em 1988, e foi a responsável pelo plano do Governo para o setor da habitação.

Muito próxima de Pedro Nuno Santos, é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, é Mestre em Direito Administrativo pela mesma Faculdade.

Exerceu a atividade de advocacia, primeiro como advogada-estagiária e depois como advogada, até novembro de 2015, momento em que iniciou funções como assessora do gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. No período que antecedeu o início de funções na Secretaria de Estado, exerceu também funções como assessora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.

Entre março de 2018 e outubro de 2019, desempenhou funções de chefe do Gabinete, primeiro no Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e depois no Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação.

Desde 26 de outubro de 2019, desempenhou funções como deputada pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo, integrando, como efetiva, a Comissão de Trabalho e Segurança Social e a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na Atribuição de Apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior, e, como suplente, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e a Comissão de Orçamento e Finanças.

Foi também vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, onde acompanhou as áreas da habitação, do trabalho e da segurança social.