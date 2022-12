Proteção Civil apela a lisboetas: "fiquem em casa". Há várias estradas e acessos cortados

Na sequência do mau tempo e depois de uma noite em que a Proteção Civil registou mais de mil ocorrências por causa da chuva e vento fortes, mais de 30% delas em Lisboa, a circulação em várias estradas da capital está cortada esta terça-feira de manhã.

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pede à população na capital que não saia de casa a menos que seja "estritamente necessário" e indica que há sete estradas com a circulação interrompida, nomeadamente:

a EN 8, que liga Odivelas a Loures;

a EN 250, perto do Ikea de Odivelas, em Frielas;

a EN 115 na rotunda Oliveiras e A das Lebres, em Loures;

os acessos à A8 em Loures;

a EN 115-2 Maxial-Ermegeira, por causa de um deslizamento de terras;

a EN 9 entre Ponte Rol e Torres Vedras;

a Calçada de Carriche, em Odivelas, por causa de uma derrocada.

A par destas vias interrompidas, estão intransitáveis:

Túneis do Campo Pequeno, Campo Grande, Avenida João XXI e Avenida de Berlim

Eixo Norte-Sul

2.ª Circular - sentido Lisboa Norte - pelas 7h30, a circulação fazia-se nos dois sentidos, apesar de um enorme lago na via direita, na zona do Fonte Nova, que estava a condicionar as entradas em Lisboa por essa via;

Radial de Benfica,

Av. Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo,

Av. Berna,

Av. Calouste Gulbenkian,

Todos os acessos a Praça de Espanha,

Av. Ceuta,

Alfredo Bensaúde,

Estrada do Penedo

Alcântara (vários locais),

Cruzamento Gago Coutinho com EUA

Praça de Sete Rios,

Avenida de santo Contestável,

Av. 24 de Julho até Belém,

Avenida de Ceuta junto ao acesso à ponte 25 de abril

A Proteção Civil deixa ainda outros avisos devido ao mau tempo:

A Carris não irá iniciar a totalidade da sua atividade enquanto não estiverem garantidas condições de segurança da circulação rodoviária

O Metro de Lisboa vai circular mas com restrições nas estações do Jardim Zoológico e Chelas

Comboios circulam com restrições

Entretanto, as linhas ferroviárias do Norte, Sintra e Cascais também estão com a circulação restringida, com o mau tempo a forçar o encerramento de várias vias, adiantou a Infraestruturas de Portugal.

Em comunicado, a IP adianta que a circulação na Linha ferroviária do Norte está suspensa nas quatro vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca e na Linha de Sintra nas vias A e D entre Campolide e Alcântara-Terra, devido a inundação.

Está também suspensa a circulação entre a Bifurcação de Chelas e Lisboa Santa Apolónia e na Linha de Cascais nas vias A e D entre Cais do Sodré e Oeiras.



A ANEPC pede à´população que tome "precauções redobradas" face à situação meteorológica, seguindo as indicações das autoridades e restringindo "ao máximo a sua movimentação ao estritamente necessário".

Lisboa está esta terça-feira sob alerta vermelho por causa da chuva e do vento fortes. Durante a madrugada, foram registadas mais de mil ocorrências devido ao mau tempo, sobretudo inundações, sendo que mais de 30% dessas tiveram lugar na região de Lisboa.

[atualizado às 07h29 com informações sobre circulação ferroviária]