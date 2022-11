Mais de 90% dos empresários não aprovam semana de quatro dias de trabalho

Os resultados do inquérito foram divulgados esta sexta-feira, dia em que o Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023) foi aprovado no Parlamento. O Governo quer avançar com o projeto-piloto da semana de trabalho reduzida em junho do próximo ano.

O setor da indústria é o mais crítico.



Mesmo com apoios do Estado ou um corte de 10% nos salários, 86% considera a alteração pouco ou nada vantajosa.

Os resultados contrastam com os de um outro inquérito junto de trabalhadores portugueses divulgado no início do mês, em que mais de 80% dos inquiridos disse aprovar a semana de quatro dias de trabalho.

Mas também há vantagens…

A poupança energética é apontada por 40% dos patrões e 24% defendem a redução da possibilidade de acidentes de trabalho. São ainda reconhecidos benefícios na redução do absentismo e gastos de consumíveis.

As principais vantagens recaem sobre o trabalhador, já que a maioria refere melhorias no bem-estar pessoal (83%), na qualidade de vida (78%) e no apoio à família e nos custos com deslocações (76%).

Ainda assim, só 46% diz que esta experiência iria promover a permanência do trabalhador na empresa.

Em alternativa, a maioria dos empresários (77%) concorda com “uma total flexibilidade no modelo a adotar, “por acordo entre o trabalhador e as empresas", parcial ou totalmente.

“Portugal não está preparado”

Para o presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, "a médio e longo prazo, a medida será negativa tanto para as empresas como para os trabalhadores”, sendo que “Portugal não está preparado” e “a semana de quatro dias vai no sentido contrário daquilo que o país necessita que é aumentar a produtividade e a competitividade".

O líder da AEP alerta ainda para os custos que a medida implica para as empresas, com a contratação de mais pessoal, o que vai aumentar o custo de produção, gerando preços mais altos para os consumidores e agravando a inflação.

Tudo isto num contexto em que as empresas têm dificuldade em contratar.