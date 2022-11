OE 2023. Parlamento aprova proposta do Governo

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira, com os votos favoráveis do PS e as abstenções dos deputados únicos do Livre e do PAN, a proposta de lei do Governo para o Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023).

O documento foi viabilizado pelos votos a favor da maioria absoluta de deputados socialistas, as abstenções de Livre e PAN e os votos contra de PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e BE.

À porta da Assembleia da República, Paulo Raimundo estreava-se na manifestação da CGTP enquanto novo secretário-geral do PCP, destacando que o aumento dos salários é uma "emergência nacional".

Os últimos dias ficam marcados pela apresentação de um número recorde de propostas de alteração ao Orçamento, mais de 1.800, que na sua maioria foram chumbadas pelo Partido Socialista.

Na votação na generalidade, a proposta de OE 2023 tinha sido aprovada com os votos a favor do PS e a abstenção dos deputados do PAN e do Livre. As restantes forças políticas votaram contra.



PSD, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda conseguiram fazer aprovar cerca de 20 alterações. O Chega viu todas as suas propostas de alteração chumbadas.



Tensão entre PS e Chega marca votação final

PS e Chega protagonizaram um momento de tensão, com André Ventura a recusar que o seu partido seja rotulado de “não democrático” e Eurico Brilhante Dias a defender que “quem é antissistema em Portugal é antissistema democrático”.

“Gostava de lhe perguntar se é aceitável democraticamente que um partido eleito nos mesmos termos em que foi eleito o Chega, que é um partido reconhecido pelo Tribunal Constitucional, o terceiro maior desta câmara eleito em 2022 como a terceira maior força política nacional, se é legítimo que um líder parlamentar nos apelide de não democráticos e não parte do sistema parlamentar democrático”, questionou o líder do Chega, dirigindo-se ao presidente da Assembleia da República.

André Ventura pediu a palavra para fazer uma defesa da honra da sua bancada no final da intervenção do líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias.

O líder do Chega acusou o PS de “criar um ambiente de conflito permanente” na Assembleia da República.