Aeroporto Sá Carneiro pode ajudar Lisboa? Reações dividem-se entre "absurdo" e "faz sentido"

O aeroporto Sá Carneiro, no Porto, pode servir de válvula de escape a Lisboa na atual situação de congestionamento? A ideia do presidente da Câmara do Porto não é consensual como muitas das questões relacionadas com o processo do novo aeroporto.



Luís Coimbra, antigo presidente da NAVE, não concorda com a proposta de Rui Moreira, manifestada em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público.

O coordenador dos estudos para a construção de um novo aeroporto na região de Lisboa considera que o Aeroporto Sá Carneiro não seria uma boa válvula de escape - ainda que transitória - desde logo para a TAP.

O antigo presidente da NAVE argumenta que só a transferência da manutenção para o Porto seria "absurda do ponto de vista financeiro".