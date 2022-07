Rui Moreira quer Sá Carneiro na solução para novo aeroporto de Lisboa

Na entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, o autarca do Porto defende que "à partida, o Montijo, salvo questões ambientais, é o melhor até porque já lá existe um aeroporto" . A proposta é que, enquanto a solução alternativa à Portela não fica pronta, a opção seja o aeroporto Francisco Sá Carneiro: "se neste momento o aeroporto de Lisboa não tem capacidade para albergar aviões, porque é que não procuramos que esses aviões escalem no Porto?", questiona Moreira

Questionado se Pedro Nuno Santos se deve demitir depois da polémica do despacho revogado pelo primeiro-ministro, o presidente da Câmara do Porto diz que se trata de um ministro "competente e tenaz" com "uns dossiês muito pesados"

Entre tanta gente que sabia da proposta do ministro Pedro Nuno Santos para o aeroporto de Lisboa, antes de ser divulgada e revogada pelo primeiro-ministro, o presidente da Câmara do Porto também sabia, já agora?

Não fazia a mais vaga ideia, soube pela comunicação social.

E o presidente da Câmara do Porto gostava de ter uma palavra a dizer sobre eventuais decisões em relação ao novo aeroporto de Lisboa ou é-lhe indiferente?

Não deve ser indiferente a nenhum português. Todos nós no nosso íntimo temos preocupações e temos convicções.

Há negociações que vão decorrer. À margem dessas negociações, o presidente da Câmara do Porto gostava de ser chamado?

Não, acho que não tenho legitimidade nem se calhar tenho tempo para ser chamado sobre essa matéria, o que não quer dizer que como cidadão não tenha uma opinião e tenho-a objectivamente.

E qual é a sua opinião?

Aquilo que me parece urgente é a construção de um novo aeroporto em Lisboa que pode ser um novo aeroporto como pode ser complementar à Portela. Parece-me, à partida, que o Montijo, salvo questões ambientais, é o melhor até porque já lá existe um aeroporto. Agora temos a questão do 'entretanto' e o 'entretanto' é até que essa solução esteja pronta. Se Lisboa não tem capacidade já para acolher voos e se nós temos um instrumento nacional que hoje é um instrumento público, não percebo porque é que não se aposta mais no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, que tem capacidade instalada.

Bem sei que para quem está em Lisboa diz, mas eu agora vou viajar através do Porto para Maputo ou Nova Iorque? Esta ideia de que muitas vezes se confunde o 'hub' de Lisboa, como sendo um 'hub' nacional e esquecer as outras valências, parece-me que andamos aqui, provavelmente, a ignorar esta questão. Devo dizer que eu já discuti este assunto quer com o primeiro-ministro, quer com o ministro Pedro Nuno Santos, há mais de um ano.